Las medidas de aislamiento social aplicadas en distintos países para prevenir contagios masivos de coronavirus han llevado un boom de las videollamadas. Ya sea por teletrabajo o por entretención, todos están usando distintas aplicaciones para conectarse con otras personas, y la más popular de ellas es Zoom.

Esta app permite que muchas personas participen de una misma reunión, lo que la convierte en el punto de encuentro ideal para celebraciones online y teleconferencias. Incluso el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, la está usando.

This morning I chaired the first ever digital Cabinet.

Our message to the public is: stay at home, protect the NHS, save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/pgeRc3FHIp

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 31, 2020