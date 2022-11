El estadounidense Palmer Luckey, fundador de Oculus VR y diseñador del Oculus Rift, aseguró haber construido un nuevo casco de realidad virtual en el que “se eleva instantáneamente la puerta al máximo nivel”.

Esto, porque su nueva creación pretende que si el usuario que porta el casco muere en un juego, también lo haga en la vida real. ¿Cómo? Haciendo estallar su cabeza mediante “módulos de carga explosiva”.

“Se obliga a la gente a repensar fundamentalmente cómo interactúan con el mundo virtual y los jugadores dentro de él”, planteó Luckey de 30 años, quien vendió la compañía a Facebook en 2014 por US$2 mi millones.

En la misma publicación, detalló que se encuentra a medio camino para completar su nueva creación, la que denominó “NerveGear” y que admitió aún no tener “la valentía” para probar.

“Los gráficos pueden hacer que un juego parezca más real, pero solo la amenaza de graves consecuencias puede hacer que un juego se sienta real para ti y para todas las demás personas que están en él”, señaló.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el empresario detalló que se trata de una creación “para conmemorar el incidente de Sword Art Online del 6 de noviembre de 2022″ y calificó su invento como “el primer dispositivo de realidad virtual capaz de matar al usuario: si mueres en el juego, mueres en la vida real”.

El nombre “NerveGear” proviene de la popular franquicia de animé Sword Art Online, una historia que relata cómo el aparato VR posee en su programación “trampas” específicamente diseñadas sobre la conexión neuronal del usuario para impedir la desconexión voluntaria, matando a quienes perdían o se les detectaba interferencia externa para liberarse del dispositivo.

"This might be a game, but it is not something you play."

