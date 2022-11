Luego de mucha especulación, finalmente el pasado mes de septiembre Apple anunció el lanzamiento de cuatro nuevos teléfonos celulares: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Un sistema de cámara mejorado, prácticas funciones de seguridad y una nueva isla dinámica son solo algunas de las novedades que la compañía de la manzana mordida agregó, en este caso, al iPhone 14 Pro Max.

Probé este aparato, que ya se encuentra disponible en Chile, durante un par de semanas. Jugué, trabajé, escuché música, saqué fotografías y vi películas, entre otras cosas, con el fin de poner a prueba algunas de sus novedades.

El diseño

En cuanto al diseño, su estructura es muy similar a la del iPhone 13 Pro Max, aunque difiere ligeramente en sus medidas (160,7×77,6 x7,9 mm y 240 gramos de peso). Es un aparato grande y pesado, aunque para mí sigue siendo preciso.

Como siempre, la calidad de su construcción es exquisita, con marcos de acero inoxidable y una pantalla que nuevamente tiene la tecnología Ceramic Shield que promete aumentar la resistencia del cristal en caso de caídas o golpes.

En este punto quiero destacar su pantalla de 6,7 pulgadas Super Retina XDR Oled LTPO, ya que, a pesar de verse similar a la del 13 Pro Max, tiene una nueva novedad, y es que puede alcanzar hasta los 2.000 nits de brillo.

Este mayor brillo en la pantalla (casi el doble comparado al 13 Pro Max) permite que los colores y elementos se vean sumamente nítidos en el aire libre, en lugares donde llegue luz solar directa o en áreas demasiado luminosas.

Este dispositivo está disponible en cuatro colores: Negro espacial, plata, oro y morado oscuro. Si bien la novedad, el morado oscuro (deep purple), es sumamente bello, el resto de colores me parecen algo aburridos y ya repetidos.

La isla dinámica

Al estar apagado, el iPhone 14 Pro Max no luce tan diferente a sus predecesores, pero al prender la pantalla todo cambia, ya que inmediatamente se puede apreciar el que, para mí, es su principal novedad: la Dynamic Island.

Esta “isla dinámica” es más que solo un detalle estético, ya que además de albergar los sensores FaceID TrueDepth y la cámara frontal, está dotado de una serie de funcionalidades. Puede mostrar el temporizador o la canción que estamos escuchando en Spotify, entre otras cosas.

Incluso puede mostrar dos íconos a la vez y su funcionamiento es casi intuitivo. Tiene una vista principal (imagen 1), pero si se realiza una pulsación larga se desplegará un widget de la aplicación que muestra (imagen 2) y si se pulsa solo una vez dirigirá directo a la app (imagen 3).

Si bien siento que todavía Apple no ha aprovechado al máximo su potencial, esta nueva pestaña sigue siendo llamativa, útil y entretenida. Lo positivo es que esta es solo su primera versión, por lo que se espera que pronto la compañía la actualice y ofrezca nuevas funciones.

Siempre alerta

Otra de las novedades que agregó Apple en el iPhone 14 Pro Max es el Always on Display o pantalla siempre activa. Esto significa que cuando el aparato está inactivo, ya sea sobre un escritorio o mesa, la pantalla se atenúa, es decir, baja su brillo, pero no se apaga por completo.

Esta es una cualidad que ya tienen varios dispositivos Android, pero la diferencia radica en que en ellos normalmente solo se muestran datos puntuales como la hora u otras notificaciones esenciales. En cambio, en este nuevo iPhone, Apple permite que toda la pantalla sea visible.

Si el teléfono está boca abajo sobre una mesa o en mi bolsillo, la pantalla siempre activa se apaga para conservar batería. También se apaga si tengo conectado el Apple Watch y me voy a una habitación diferente, es decir, el teléfono detecta que el reloj está lejos.

Esto tiene muchos beneficios, pero también algunas desventajas, ya que, por ejemplo, si estás en alguna reunión social puede dar la impresión de que estás distraído o, en mi caso, ver el aparato ahí medio encendido me desconcentra un poco. De todas formas, esta función se puede desactivar.

¿Y la cámara?

Como ya es tradición, la compañía de la manzana mordida nuevamente sorprendió con un sistema de cámaras impresionante. En esta oportunidad, la línea de iPhone 14 Pro está recibiendo una de las mayores actualizaciones de cámara que hemos visto en el último tiempo.

La principal novedad es un nuevo sensor en la cámara principal que permite capturar hasta 48 megapixeles. Las cámaras ultra gran angular y teleobjetivo se quedan en 12 megapíxeles, al igual que la cámara selfie, aunque esta última también viene con un destacable enfoque automático.

Por otra parte, Apple ofrece en este dispositivo una nueva opción de zoom 2x que se une al zoom de 0,5 y al de 3x. Este zoom 2x resulta una novedosa inclusión, ya que me permitió tener fotografías más amplias, con mayor resolución y detalles, pero sin que pierdan la calidad.

Para cerrar, me gustó mucho el Modo Acción que estabiliza los videos de una manera realmente impresionante, dando la sensación de que utilicé algún soporte profesional o una GoPro. El único “pero” es que funciona en lugares con mucha iluminación, no tanto así en espacios más oscuros.











¿Qué tal el rendimiento?

Ahora llegó uno de los puntos más importantes: la duración de la batería. Aquí reconozco que este iPhone me sorprendió gratamente, ya que, a pesar de usarlo todo el día para una gran cantidad de tareas, casi siempre al final de la jornada (cerca de 15 horas de uso) me queda entre un 30 y 40% de carga.

Parte del destacado rendimiento de este aparato se debe a su procesador A16 Bionic, el cual me permitió ver videos en YouTube, revisar correos, jugar NBA 2K23 o escuchar música en Spotify sin ningún problema. En general, permitió que toda mi experiencia con el iPhone fuera fluida y rápida.

Ficha técnica

En Chile, los valores del iPhone 14 Pro Max van desde cerca del $1.250.000, por los modelos con menos almacenamiento, hasta cerca de los $2.000.000, por aquellos que tienen más.