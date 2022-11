(CNN) – Elon Musk afirmó que Apple ha “amenazado” con sacar a Twitter de su tienda de aplicaciones iOS, una medida que podría ser devastadora para la empresa que Musk acaba de adquirir por 44 mil millones de dólares.

“Apple también amenazó con retirar a Twitter de su App Store, pero no nos dirá por qué”, dijo Musk en uno de varios tuits el lunes en los que apuntó a Apple y a su CEO por supuestos movimientos que podrían socavar el negocio de Twitter.

En otro tuit, Musk afirmó que Apple prácticamente ha dejado de anunciarse en Twitter. “¿Odian la libertad de expresión en Estados Unidos?”, dijo, en una aparente referencia a su deseo declarado a menudo de reforzar su idea de la libertad de expresión en la plataforma. “¿Qué está pasando aquí [CEO de Apple] Tim Cook?”, agregó Musk en un tuit de seguimiento. También criticó el tamaño de Apple, afirmó que se dedica a la “censura” y mencionó la tarifa de transacción del 30% que Apple cobra a los grandes desarrolladores de aplicaciones para que aparezcan en su tienda de aplicaciones.

La tormenta de tuits destaca la tenue relación entre Musk y Apple, que junto con Google sirven como los principales guardianes de las aplicaciones móviles. Mucho antes de hacerse cargo de Twitter, el CEO de Tesla dijo que cuando la compañía de automóviles estaba pasando por momentos difíciles, consideró vender la empresa a Apple, pero que Cook se negó a reunirse con él.

La eliminación de la tienda de aplicaciones de Apple, o de Google, sería perjudicial para el negocio de Twitter, que ya está luchando con una pérdida de anunciantes tras la adquisición de Musk y un intento inicial difícil de expandir su negocio de suscripción.

Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los tuits de Musk. La compañía ha demostrado anteriormente que está dispuesta a eliminar aplicaciones de su tienda debido a preocupaciones sobre su capacidad para moderar contenido dañino o si intentan eludir la tajada que Apple obtiene de las compras y suscripciones dentro de la aplicación.

En enero de 2021, Apple eliminó Parler, una aplicación popular entre los conservadores, incluidos algunos miembros de la extrema derecha. La eliminación se dio luego del ataque al Capitolio de EE.UU. por preocupaciones sobre la capacidad de la plataforma para detectar y moderar el discurso de odio y la incitación. Parler volvió a la tienda de aplicaciones de Apple tres meses después de actualizar sus prácticas de moderación de contenido.

En sus pautas oficiales de revisión de la tienda de aplicaciones, Apple enumera varios parámetros de seguridad que las aplicaciones deben cumplir para ser incluidas en la tienda, entre ellas la capacidad de evitar “contenido ofensivo, insensible, molesto, destinado a disgustar, de excepcional mal gusto, o simplemente espeluznante”, como el discurso de odio, la pornografía y el terrorismo. “Si está buscando sorprender y ofender a las personas, la App Store no es el lugar adecuado para su aplicación”, afirman las pautas.

Varios grupos de la sociedad civil, investigadores y otros observadores de la industria han expresado su preocupación sobre la capacidad de Twitter para moderar de manera efectiva el contenido dañino y mantener la seguridad de la plataforma luego de los despidos generalizados y las salidas masivas de empleados en la empresa. Musk también ha afirmado que quiere amplificar la “libertad de expresión” en la plataforma y ha comenzado a restaurar algunas cuentas que anteriormente fueron prohibidas o suspendidas por violar repetidamente las reglas de Twitter. El propio Musk ha compartido una teoría de la conspiración y varios otros tuits controvertidos desde que asumió como propietario de Twitter.

Musk, durante mucho tiempo un tuitero prolífico y antagónico, no ha cejado en absoluto desde que se hizo cargo de la empresa. Y lo que puede haber perdido en ingresos, ha afirmado que lo ha compensado en el compromiso. Parte de la estrategia parece apuntar implacablemente a los enemigos, ya sea de él personalmente o de la “libertad de expresión”.

En una entrevista con CBS a principios de este mes, se le preguntó a Cook si hay alguna forma en que Twitter podría cambiar que haría que Apple lo eliminara de la tienda de aplicaciones. “Dicen que van a continuar con la moderación y entonces… cuento con que lo hagan”, respondió Cook. “Porque no creo que nadie realmente quiera un discurso de odio en su plataforma. Así que cuento con que continúen haciendo eso”.

En un artículo de opinión publicado en The New York Times la semana pasada, el ex jefe de confianza y seguridad de Twitter, Yoel Roth, quien dejó la compañía a principios de este mes, sugirió que Twitter ya había comenzado a recibir llamadas de operadores de tiendas de aplicaciones después de que Musk tomara el control. Roth dijo que el incumplimiento de las reglas de la tienda de aplicaciones de Google y Apple por parte de la compañía podría ser “catastrófico“.

Y el fin de semana pasado, el jefe de la tienda de aplicaciones de Apple, Phil Schiller, borró su cuenta de Twitter. Si bien el estado de la relación de Apple y Twitter no está claro, el fabricante de iPhone estaba publicando anuncios de Black Friday en la plataforma el jueves pasado, según publicaciones vistas por CNN.

Muchas empresas han reducido el gasto en publicidad digital en los últimos meses debido al declive de la economía, y es probable que Twitter siempre haya sido solo una pequeña parte del presupuesto publicitario de Apple. Sin embargo, el impacto de Apple en Twitter podría ser mucho más significativo, incluso si Musk logra cambiar su negocio principal para que dependa más de los ingresos por suscripción y, potencialmente, tenga que pagar una tajada del 30% a Apple.