¿Querías entrar a Facebook y nunca te cargó? No eres tú ni tu internet, la famosa plataforma sufrió una caída mundial, según reportes de Downdetector.

User reports indicate Facebook is having problems since 9:52 AM EDT. https://t.co/8wgYQLsWdU RT if you're also having problems #Facebookdown

— Downdetector (@downdetector) October 27, 2022