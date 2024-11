Emilia Dides responde al saludo de Cecilia Bolocco en la final de Miss Universo 2024: “Qué honor”

La diseñadora y animadora de televisión, quien trajo la corona a Chile en 1987, le deseó el éxito a Emilia Dides para la final del certamen a través de un video: “Que esta noche brilles como un sol”.

En la previa de la final de Miss Universo, Cecilia Bolocco, quien ganó el certamen en 1987, le envió un saludo a Emilia Dides deseándole éxito para este sábado 16 de noviembre.

“No quería por ningún motivo dejar de enviarte este cariñoso saludo y desearte toda la suerte del mundo. Te has lucido hasta ahora con tu participación; es maravilloso tener a una representante tan fabulosa. Pareces una muñeca y te deseo que esta noche brilles como un sol”, expresó a través de un video.

De manera inmediata, la concursante le respondió mediante una historia en Instagram: “Qué honor”.

“A mis chilenos maravillosos, ustedes saben que aquí está su chilena de corazón. Estoy dando la vida, y yo sé que ustedes lo saben. Me acompañan en esta pasarela, no estoy caminando sola, y eso es lo que me hace más fuerte”, expresó en Telemundo durante su debut en la preliminar.