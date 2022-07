(CNN) – Esta semana en Europa y parte de Estados Unidos han debido lidiar con temperaturas que han roto los récords. Y aunque el preocupante calor haga desear bajar las persianas, encender el ventilador y estar lo más quieto posible, hay trabajos que hacer y sueldos que ganar, y esa es también la realidad de Brad Pitt.

El martes, la estrella estuvo en Berlín para el preestreno de su nueva película de acción, Bullet Train, mientras la ciudad registraba temperaturas máximas de unos 32,2 °. Pitt se mantuvo fresco llevando un estilo de lino de pies a cabeza con una falda marrón, una chaqueta a juego y una camisa abotonada color salmón entreabierta.

Lee también: Cuarta versión del seminario “Fashion Online” presentó las tendencias en el comercio electrónico

Tanto los fans como los críticos se lanzaron a Internet para opinar sobre la falda de Pitt, que le llegaba hasta las rodillas, pero el jurado no se pronunció sobre si el atuendo era “absolutamente genial” o debería haber venido “con una advertencia”, como dijeron algunos usuarios de Twitter. La falda incluso le valió a Pitt un hashtag que se volvió tendencia en Twitter.

Pero los que se escandalizan por el traje-falda de Pitt son quizás demasiado jóvenes para recordar que no es la primera vez que lo hace. En 1999, para promocionar Fight Club, una película que en el fondo investiga los peligros de la masculinidad tradicional y la obsesión por alcanzar el estatus de alfa, Pitt apareció en la portada de la revista Rolling Stone no con uno, sino con cinco minivestidos. Realizada por el prestigioso fotógrafo Mark Seliger, la sesión fotográfica de Pitt se convirtió en un hito cultural que defendió con fuerza los códigos de vestimenta neutrales en cuanto al género. Y para los que dudan, su estatus de símbolo sexual internacional se mantuvo intacto, incluso cuando lucía un vestido de lentejuelas rosas ceñido a la piel.

Sin embargo, los hombres con falda siguen siendo noticia más de medio siglo después, ya sea Harry Styles en la portada de Vogue o el esmoquin de Billy Porter en los Oscar de 2019. Los avances son lentos, pero a medida que suceden más, se vuelven menos impactantes. Muchas declaraciones de moda que desafían el género parecen estar reservadas para eventos culturales de prestigio, pero parece que se están colando en eventos más discretos y en la vida cotidiana. ¿Y por qué no? A veces, como quizás ocurrió con Pitt, puede que un hombre con vestido no sea una declaración de moda subversiva en absoluto, sino simplemente una decisión práctica. Si no puedes soportar el calor, ponte esa falda de lino.

Mira aquí el podcast CNN STYLE