Servicios beneficios estatales

PGU sube en febrero: ¿Cuánto aumentará el beneficio y por qué?

Por CNN Chile

14.01.2026 / 08:01

{alt}

El objetivo de la PGU es mejorar los ingresos de los pensionados mediante un pago mensual. Revisa los detalles del aumento de febrero.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo reajuste a partir del 1 de febrero de 2026.

El aumento beneficiará a miles de personas mayores y responde al mecanismo legal de actualización anual del beneficio, que se ajusta según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La PGU es un beneficio cuyo fin es mejorar los ingresos de los pensionados mediante un pago mensual, siendo para todas las personas a partir de los 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población, entre algunos otros requisitos estipulados por ley.

¿Cuánto aumentará la PGU?

  • Desde febrero de 2026, la PGU para las personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732, lo que representa un incremento de 3,45% respecto del monto actual de $224.004.
  • En el caso de las personas de 82 años y más, cabe recordar que desde septiembre de 2025, tras la entrada en vigencia de la Reforma Previsional, el monto de la PGU se elevó a $250.000 y, a partir del 1 de febrero de 2026, ese valor se reajustará a $250.275.

¿Por qué se produce este reajuste de la PGU?

  • El aumento de la PGU responde a lo establecido en la Ley N° 21.419, que dispone que cada 1 de febrero se reajusten los valores de la PGU, siempre que el IPC del año calendario anterior registre una variación positiva.
  • Para el reajuste que comenzará a regir en febrero de 2026, los cálculos se realizaron considerando la inflación acumulada entre enero y diciembre de 2025, que alcanzó un 3,45%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

DESTACAMOS

Bits Calendario de lanzamientos 2026: Los videojuegos más esperados que llegan a PC, PS5, Xbox y Switch 2

LO ÚLTIMO

País "Hoy no habría puesto a Giorgio Jackson en la Segpres": Gabriel Boric reconoce error estratégico en diseño de su primer gabinete
"¿Estás muerto?": La aplicación viral en China para personas que viven solas
Pese a advertencia de Estados Unidos: Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de petróleo al sistema de salud
Programa "La llave eres tú": RM será la primera en tener el 100% de sus comunas con una Estrategia Hídrica Local
Proyecciones de producción para 2026: ¿Cómo está el panorama en Chile?
Temporada de verano: Cómo identificar una araña de rincón y qué hacer ante una picadura