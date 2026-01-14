PGU sube en febrero: ¿Cuánto aumentará el beneficio y por qué?

El objetivo de la PGU es mejorar los ingresos de los pensionados mediante un pago mensual. Revisa los detalles del aumento de febrero.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo reajuste a partir del 1 de febrero de 2026.

El aumento beneficiará a miles de personas mayores y responde al mecanismo legal de actualización anual del beneficio, que se ajusta según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La PGU es un beneficio cuyo fin es mejorar los ingresos de los pensionados mediante un pago mensual, siendo para todas las personas a partir de los 65 años que no se encuentren en el 10% más rico de la población, entre algunos otros requisitos estipulados por ley.

¿Cuánto aumentará la PGU?

Desde febrero de 2026, la PGU para las personas beneficiarias menores de 82 años subirá a $231.732 , lo que representa un incremento de 3,45% respecto del monto actual de $224.004.

En el caso de las personas de 82 años y más, cabe recordar que desde septiembre de 2025, tras la entrada en vigencia de la Reforma Previsional, el monto de la PGU se elevó a $250.000 y, a partir del 1 de febrero de 2026, ese valor se reajustará a $250.275.

¿Por qué se produce este reajuste de la PGU?