Feriado 12 de octubre: ¿Cómo funcionará el comercio este sábado?

En el marco de la conmemoración del “Encuentro de Dos Mundos”, ¿habrá cambios en los horarios de los supermercados y el retail? Revisa aquí los detalles.

Este sábado 12 de octubre es festivo, en conmemoración del “Encuentro de Dos Mundos”, anteriormente conocido como el “Día de la Raza”, que hacía referencia a la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Con el tiempo, esta fecha cambió su enfoque, abordando temas de multiculturalidad, interculturalidad y los derechos de los pueblos originarios.

¿Cómo funcionará el comercio para este sábado 12 de octubre?

En cuanto al funcionamiento de los centros comerciales, operarán de manera normal, ya que no es un día feriado irrenunciable. No obstante, algunos locales podrían modificar sus horarios, por lo que es importante revisar cada caso en particular.

Horarios de algunos establecimientos: