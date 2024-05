En entrevista con Última Mirada, el senador integrante de la comisión mixta de la Ley Corta de Isapres Sergio Gahona (UDI) criticó los efectos que ha tenido el dictamen del fallo de la Corte Suprema contra las aseguradoras: “Aquí lo que ha ocurrido es que la dificultad que se produce es que si quiebra el sistema los más afectados y perjudicados son las personas. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo que le permita dar sostenibilidad en el tiempo. Esto no lo buscó el Gobierno ni lo ha buscado el Congreso, acá hay un fallo de la Corte Suprema”.

“Uno podrá discutir si ese fallo es el adecuado. Yo creo que no se midieron las consecuencias de los efectos de una aplicación general de un fallo. Yo creo que la Corte Suprema quiso resolver un tema, pero no midió consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que precisamente provoca la quiebra del sistema si no se aplican una serie de medidas que permita darle sostenibilidad”, añadió.