Ad portas de un eventual acuerdo constituyente, el abogado y académico de la Universidad de Chile, Luis Cordero, comentó en Última Mirada: “Hoy día estamos en una coyuntura donde la ironía es que el proceso constituyente es determinante para el desarrollo del sistema político en los próximos años en Chile, y de esto tenemos que salir. Yo creo que no vamos a tener otra oportunidad y por eso son tan importantes estas conversaciones. Uno podría mirar el vaso medio vacío y decir que todavía no se han puesto de acuerdo, pero yo sigo valorando el vaso medio lleno y que todavía estén sentados conversando. Creo que todos los que están ahí tienen claro perfectamente que es nuestra última oportunidad y que si no, la degradación del sistema político podría ser irreversible”.