El vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) Oscar Rementería conversó con Última Mirada sobre el avance de la Ley de Matrimonio Igualitario en el Congreso Nacional y el debate que esta ha tenido en la opinión pública y parlamentaria. “Parte de la idiosincrasia chilena es tapar la realidad, es tratar de mostrar este mundo perfecto, este país perfecto y tratar de asignar a ciertas cosas la perfección”, sostuvo. “En Chile siempre han existido hijos de madre soltera, entonces, como lo que decía el estatus quo o lo que decía lo correcto era que no podían existir, entonces demonizábamos estos niños y los demonizábamos hasta en la discusión parlamentaria (…) Después, lo del divorcio. En Chile la gente siempre se ha podido separar, pero se ocupa el término de que se anulaba el matrimonio. ¿Cómo se anulaba el matrimonio? Los dos tenían que ir a reconocerle al Tribunal de Familia que habían mentido en el domicilio en el momento de casarse en el Registro Civil. Con ese tecnicismo, la gente anulaba su matrimonio, pero cuando lo querías hacer público, decir ‘¿sabes qué? yo ya no puedo seguir con esa persona, porque ya no hay amor, por un montón de motivos y quiero finalizar el matrimonio’, no, era escandaloso, cómo se te ocurre. Era mejor hacerlo todo tapadito, que nadie se enterara”, agregó. Finalmente, Rementería señaló que “en lo que respecta al matrimonio igualitario, durante mucho tiempo se trataba de negar la existencia de personas del mismo sexo, se trataba de negar que más encima estas parejas del mismo sexo estaban criando niños”.