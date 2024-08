Hugo Herrera: “La prueba de fuego del Gobierno es si logrará controlar la agenda política”

Conduce: Fernando Paulsen.

En el marco de la etapa final del mandato del presidente Gabriel Boric, el analista político de la Universidad Diego Portales (UDP) Hugo Herrera comentó que la “prueba de fuego” del Gobierno será si logrará controlar la agenda política del país.

En entrevista con Última Mirada, el especialista comentó la contingencia nacional, ante los distintos hechos que han estado ocurriendo en especial y que tienen efectos en el mundo político. Especialmente, de cara a las elecciones de octubre y los movimientos que han generado la crisis de seguridad.

“Yo creo que la prueba de fuego de este Gobierno va a ser si en algún momento logra o no tener el control de la agenda”, comentó Herrera

“Sin hacer una crítica, sino que, pensando en el bien del país, yo creo que lo que cabría esperar a esta altura, después de todos los traspiés que hubo al comienzo, es que hacia el final logre el Gobierno tener agenda. La que sea: seguridad, seguridad e impuestos, seguridad y pensiones; pero liderar la agenda política”, agregó.

De este modo, el analista político indicó que esta situación todavía no ha sido lograda por el Ejecutivo, “y mientras no lo logre, uno puede decir que todavía no hay un proceso de maduración suficiente”.