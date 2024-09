Schneider por proyecto sobre el CAE: “He visto en la derecha un constante posicionamiento a favor de este tipo de políticas”

Conduce: Fernando Paulsen.

Ante la presentación del Gobierno sobre el proyecto que busca “eliminar” el Crédito con Aval del Estado (CAE), la diputada del Frente Amplio (FA) y presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, manifestó que ha visto interés en personeros de derecha de avanzar en estos temas.

“A mí no me sorprende que esto se vaya a presentar, porque fue un compromiso de Gobierno y los compromisos de Gobierno se cumplen. Esto fue ratificado también en la discusión de presupuesto del año pasado y espero que haya buena voluntad para abordar esta discusión en la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque yo he visto, al menos de parte de los diputados de oposición, y particularmente de la derecha, un constante posicionamiento a favor de este tipo de políticas”, dijo en entrevista con Última Mirada, de CNN Chile.

La parlamentaria oficialista argumentó sus palabras diciendo que, en comisión, han votado “diversas resoluciones y acuerdos en la Cámara de Diputados solicitándole al Gobierno una política que termine con los créditos por estudiar y le dé a la educación superior un nuevo mecanismo de financiamiento. Y sistemáticamente diputados y diputadas de derecha han votado favor”.

De este modo, reiteró que personeros de oposición “se han manifestado a favor de avanzar en esta línea en la Comisión de Educación y yo espero que honren su palabra y que podamos avanzar, y que la propuesta sea analizada en su mérito y que podamos trabajar para llegar a acuerdo y darle una respuesta a los cerca de 2 millones de personas que son endeudadas por la educación y sus familias”.

