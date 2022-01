El cientista político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP) Claudio Fuentes conversó con Última Mirada sobre las reuniones que el presidente electo, Gabriel Boric, está sosteniendo con distintos partidos para conformar su futuro gobierno. Fuentes señaló, entre otros aspectos, que “acá hay un dilema para Gabriel Boric, a mi juicio, respecto de cómo construir una coalición que no repita el problema de Piñera. El problema de Piñera fue que gobernó en un gobierno de minoría y perdió la lealtad dentro de su coalición de gobierno, pero además no podía pasar legislación porque tenía una barrera muy fuerte que enfrentaba en el Congreso, que fue la oposición que no estaba dispuesta a desandar muchas de las reformas que Piñera trató de realizar”. “Entonces, Boric sabe que necesita a ciertos actores para pasar ciertas leyes”, agregó.