Claudio Alvarado: “Si la oposición no se articula pronto va a desperdiciar una oportunidad única para proyectar al país”

De cara a las elecciones municipales y regionales, el director del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Claudio Alvarado, abordó, en entrevista con Última Mirada, los desafíos que tiene la oposición de cara a las elecciones.

“A mí me parece que lo que vamos a ver para las elecciones municipales y regionales es que, a la oposición, en mayor o menor medida, de sus distintos mundos, le va a pasar la cuenta el no haber trabajado en conjunto, el no haberse coordinado y luego va a tener una primera oportunidad a la vuelta de la esquina desde el punto de vista electoral, de sacar rápidamente lecciones del caso con la segunda vuelta de gobernadores regionales”, sostuvo.

“Yo creo que si la oposición no se articula y coordina prontamente va a desperdiciar una oportunidad única de articular un proyecto que, retomando los aprendizajes de estos años, lo que fue el estallido, lo que fue el fracaso constitucional 1 y el intento frustrado 2, pueda proyectar el país para adelante. Yo creo que ese es el desafío de la oposición, añadió.

