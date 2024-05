En entrevista con Última Mirada, el exministro y coordinador general del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible, Andrés Palma (DC), manifestó que es “superfácil” conseguir un acuerdo en la Ley Corta de Isapres e indicó que la propuesta del Gobierno “es bastante razonable”. No obstante, “hay un sector en la derecha que se le metió esto de la mutualización, que no es un mutualización. No se mutualizan las deudas, tú no puedes decirle a una persona que le debes 100 y a otra que le debes 50, que les darás 60 a cada uno. ¿Por qué tú vas a renunciar a lo que te debo? (…). En materia de seguros lo que se mutualiza es el riesgo (…), pero eso no son las Isapres”, indicó.

“Entonces, insistir en que esa es la fórmula de resolver el problema, que es al final que las Isapres no asuman que cobran de más y lo que cobraron de más, es quedarse en una posición de defensa de intereses. Pero si tú le permites a las Isapres capitalizar, que puedan ofrecer un convenio de pago, que paguen en 10 años, bueno, mientras están pagando la deuda no pueden retirar utilidades (…). Hay que tocar esos negocios para que el país progrese. ¿Por qué? Porque hay que hacer que el mundo empresarial tenga otra mirada y no se quede contento con lo que tiene”, añadió.