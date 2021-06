El alcalde Maipú, Tomás Vodanovic, quien asumió como jefe municipal el lunes, tras ganar en las elecciones del 15 y 16 de mayo, se refirió al estado en el que recibió la municipalidad, los principales desafíos que se vienen en su gestión y a la campaña. “El municipio está muy dañado y no sólo desde lo financiero, estimamos déficit aproximadamente entre $30 mil a $40 mil millones, también desde lo humano, con un equipo de trabajo con dinámicas laborales que nos llaman profundamente la atención”, declaró. “Uno no puede desmentir por qué alcaldías jóvenes y con rasgos comunes logran ganar sus campañas, competíamos con candidatos que tenían más experiencia que nosotros, y la gente cansada de una clase y una generación de proyectos políticos que no habían sabido responder a su confianza buscó nuevas alternativas”, comentó sobre su triunfo. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó las altas temperaturas que se registraron en Canadá.