La reflexión de Sergio Bitar sobre la derecha: “Después de la muerte de Sebastián Piñera no les veo rumbo”

En conversación con CNN Íntimo, el exministro y exsenador reflexionó sobre la situación política actual. "(La derecha) no debe dejarse arrastrar las narices por una extrema derecha, así como nosotros no debemos dejarnos arrastrar por la extrema izquierda", sostuvo.

Ingeniero civil, político, exiliado, ministro de tres presidentes socialistas, papá, abuelo y exsenador, son solo algunos de los rótulos que definen la vida de Sergio Bitar Chacra.

Nació en Santiago un 30 de diciembre de 1940, hijo de Nazmi Bitar y Julia Chacra, y desde temprana edad supo que la política era lo suyo, a pesar de la resistencia de su padre.

Pese a todo lo que ha experimentado, a sus 83 años confiesa en CNN Íntimo que le gustaría vivir más tiempo. “Es apasionante lo que se viene, me gustaría poder vivir el doble“.

No dejarse arrastrar

Bitar ve con preocupación el contexto político actual del país, marcado por la falta de diálogo y la polarización, por lo que hace un llamado a abrirse y a escuchar al otro: “No solo estemos preocupados de cómo me aparezco yo o como tengo más rating”.

A su juicio, es necesaria una reforma al sistema político, aunque aclara que no es lo único que se requiere. “Hay gente de la centroizquierda y la centroderecha que se está dando cuenta (…) de que no podemos dejar que grupos extremos nos arrastren de las narices“, dice.

“La Concertación fue una gran operación política, a mi juicio la mejor de la historia de Chile. Ahora, a veces se molestan, pero el Frente Amplio, como está, no da para una fuerza de centroizquierda grande, de mayorías, tampoco nosotros, lo que llamamos el Socialismo Democrático”, agrega.

En este sentido, el exsecretario de Estado añade que “tampoco la derecha, porque después de la muerte del expresidente Sebastián Piñera yo no les veo rumbo, no veo dónde van. Esta cosa de la extrema derecha es peligrosa y no veo fuerza en la centroderecha, a pesar de que hay gente muy buena”.

—¿Ni siquiera en Evelyn Matthei?

—Creo que tiene cualidades y, entre las dos opciones de la derecha que se están presentando (Kast y Matthei), para muchos de nosotros no hay donde perderse, pero a lo que voy es que no se dejen arrastrar las narices por una extrema derecha, así como nosotros no debemos dejarnos arrastrar por la extrema izquierda.

Para él, si las fuerzas de centroderecha y centroizquierda del país “se articularan un poco mejor —y hemos tenido conversaciones e incluso tenemos los votos para sacar ciertas cosas— esto va a ir bien, y creo que el presidente Boric en ese sentido va en la dirección correcta en los cambios que ha hecho“.

—Bachelet se abrió a la posibilidad de postular a la presidencia ante el avance de la extrema derecha, ¿crees que ella pudiera volver a ser candidata?

—No le nacería hacerlo porque a una fuerza progresista que tiene la misma persona tres veces, algo le está pasando, y lo que se puede estar haciendo (con ello) es esconder una debilidad mayor, que más vale enfrentar de una vez. Pienso que ella siente igual, aunque si en un momento puede ser de vida o muerte para el país, pero no creo que estemos en esa situación.

—¿Cuál es la alternativa presidencial del oficialismo?

—Una de las personas que tiene más cualidades, aunque es tan incierto todo y es muy temprano todavía, es Carolina Tohá (…). Yo la he visto desarrollarse; en su inteligencia, en su capacidad de comprensión de lo que fue duro, la muerte de su papá y todo lo que implicó aquello, y lo que es el Chile de hoy.

—En dictadura estuviste en la Isla Dawson, ¿qué lección te dejó la isla?

—Que en las sociedades hay monstruos y si tú no tienes controles salen los monstruos y pasa algo que no te puedes imaginar (…). Eso me convenció de la necesidad de las normas, las reglas, la democracia y la unidad.

“Esto es una masacre”

Para Sergio, la situación que ocurre actualmente en la Franja de Gaza le es particularmente cercana, ya que es descendiente de sirios. “Es una masacre, un genocidio, (Benjamín) Netanyahu le ha hecho un daño al pueblo judío, a Israel, gigantesco, aislándolo y transformándolo en una suerte de grupo que no tiene ninguna consonancia a nivel mundial”.

Cuenta que cuando era senador lo invitaron a observar las elecciones palestinas. Ahí, había “calles distintas, barrios distintos, poblaciones distintas, muros para impedir que crucen, o sea, la esencia es creerse superior al otro. Por eso, el primer país que se enfrentó a Israel ahora en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue Sudáfrica, porque el sentimiento de apartheid lo tienen”.