Eduardo Silva, sacerdote jesuita y rector de la UAH habló sobre los resultados de la encuesta Chile Dice 2023: “Imaginarios ciudadanos sobre la democracia en Chile” en Última Mirada. “Un asunto interesante de la encuesta es la desconfianza. Todos mienten. Los políticos mienten, los empresarios mienten, la televisión miente”, explicó.

También analizó el rol del Consejo Constitucional: “La Comisión de Expertos nos daba un marco y ahora tenemos nuevamente la tentación de convertir la Constitución en un programa de gobierno para poder colocar mis banderas. Entonces es bien dramático y esto es un problema de la clase política; quienes tienen esta responsabilidad no se dan cuenta que tenemos que aprobar, no hay una tercera. Aquí se juega el partido. Es un deber notable de los Republicanos abnegar del propio querer e interés para que esto sea deseable por todos. A no ser que, efectivamente, yo lo único que quiero es la antigua y entré con una mala intención a jugar el partido”.