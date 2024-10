Pronóstico del tiempo en Chile para este 31 de octubre: Se esperan nubes en la costa central

Para este jueves se espera que en lugares como Valparaíso las temperaturas lleguen hasta los 17° C y que los cielos estén cubiertos de nubes.

En una nueva edición de CNN Tiempo, revisamos el pronóstico para este jueves 31 de octubre. El norte del país registrará una baja en sus temperaturas, donde Arica, Iquique y Copiapó bordearán los 22° C.

Hacía el sector alto del centro del país, se esperan máximas por sobre los 26° C, mientras que en la costa las temperaturas serán más bajas y los cielos estarán con nubosidad, como pasará en Valparaíso, Concepción y Los Ángeles.

Hacia el sur, Temuco y Valdivia registrarán máximas por sobre los 23° C, al contrario de lo que sucederá hacia el extremo del país, donde las temperaturas no superarán los 17° C, como en Punta Arenas y Puerto Williams ¿Qué pasará en la Región Metropolitana? Revisa aquí los detalles.