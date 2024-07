¿Cómo proteger a nuestras mascotas ante el frío extremo? Estas son las recomendaciones de una experta veterinaria

Macarena Torres, médica veterinaria de Clínica Booster Chiguayante, conversó en CNN Tiempo acerca de los cuidados para nuestros perros y gatos ante las bajas temperaturas.

Macarena Torres, médica veterinaria de Clínica Booster Chiguayante, conversó en CNN Tiempo acerca de los cuidados de las mascotas para enfrentar el frío extremo de este invierno.

Consultada sobre la percepción del frío de los animales, señaló que hay variabilidad en especies específicas como perros, conejos y gatos, ya que tienen diferentes sensaciones térmicas. También se debe analizar en casos individuales, como los canes pequeños, que sienten más frío que los grandes, y aquellos que recientemente tienen el pelaje corto.

“La mayoría empieza a sentir frío desde los 4 ° C, y las razas mayores a partir de 1 ° C se ponen más críticas. A -12 ° C todas las razas sienten frío, a excepción que tengan un entrenamiento previo”, complementó.

¿Los perros y gatos requieren abrigo? Cuando uno decide dar un paseo en el exterior es recomendable. En tanto, en el interior dependerá de las condiciones de cada hogar. En el caso de los gatos, “no lo daría como una recomendación salvo que sea particularmente friolento o tenga alguna patología que lo haga pasar más frío”.

En cuanto a estar cerca de las estufas, es recomendable que los mamíferos estén bajo supervisión para evitar accidentes.