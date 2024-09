Meteoróloga explica los cambios en el clima para este fin de semana previo al 18

Un nuevo sistema frontal afectará al extremo sur del país con fuertes vientos y probabilidad de chubascos de nieve.

En CNN Tiempo conversamos con Viviana Urbina, meteoróloga de Meteored, sobre el clima previo al 18, días en los que se registrará una baja en las temperaturas debido a al ingreso de una masa de aire fría, además, un sistema frontal afectará al extremo sur del país con fuertes vientos y probabilidad de chubascos de nieve.

Sin embargo, el fin de semana cambiará el panorama, pues las temperaturas registraran un alza, incluso en el norte y centro del país, las máximas podrían alcanzar los 25° C y las mínimas no bajarían de los 8 ° C, debido a una dorsal cálida y una vaguada costera.

Además, se habló del pronóstico para Fiestas Patrias.