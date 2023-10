Mario Aguilar, presidente del Colegio Metropolitano de Profesores, estuvo en Última Mirada para hablar acerca de la desigualdad y segregación de la educación en Chile. “¿Qué pasa con este Gobierno? Este Gobierno, donde se hicieron líderes marchando por la educación, Camila (Vallejo), (Giorgio) Jackson, etcétera. Eso, a mí, particularmente me frustra y me desilusiona mucho, porque uno esperaba que la educación tuviera una primera prioridad en este Gobierno y lamentablemente, no la ha tenido”.