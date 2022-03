Durante el inicio de un nuevo periodo en el Congreso Nacional, la primera sesión del Senado fue escenario de un quiebre al interior de Chile Vamos, cuando se votó la presidencia de la instancia, que finalmente se quedó en el Partido Socialista (PS) representado por Álvaro Elizalde.

Desde Renovación Nacional (RN), el senador Manuel José Ossandón acusó “traición” por parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, debido a que habrían ignorado las negociaciones internas y legado a un acuerdo directamente con el PS. Con el apoyo de su presidente, Francisco Chahuán, este domingo personeros RN confirmaron que el partido se encuentra “en reflexión” y evaluarán su continuidad en Chile Vamos.

En dicho contexto, la secretaria general de la UDI y diputada saliente, María José Hoffmann, habló con CNN Chile sobre las opiniones cruzadas que recientemente se han dado producto de la ruptura de la derecha, en el momento en que se convierten en oposición y los equilibrios en el Congreso son frágiles.

Antes que todo, Hoffman quiso “condenar tajantemente el hecho ocurrido con el convencional Barraza, que emplazó a que se hiciese esta condena”, en relación con la agresión que el convencional del Partido Comunista y otros vivieron este lunes a la salida del ex Congreso Nacional, en que una misma mujer los forcejeó e insultó, sin recibir consecuencias por parte de carabineros en el lugar. Posteriormente, se supo que la persona responsable había sido parte de la franja de la UDI para la campaña del rechazo al plebiscito que dio paso al órgano constituyente. “La señora no es militante, pero participó en una franja”, confirmó la ex diputada.

Lee también: “No tiene sentido estar en Chile Vamos”: RN confirmó que se encuentra en reflexión tras apoyo de la UDI y Evópoli a Elizalde

Respecto a la situación al interior de Chile Vamos, Hoffman indicó que “respetamos esta instancia que se tomó Renovación Nacional, un partido aliado desde hace muchos años, y tenemos la confianza de que podemos superar esto“, agregando que “si pudiera hacer una autocrítica, efectivamente nos pudo haber faltado diálogo, flexibilidad, solidaridad y entender que este es un proyecto mucho más grande que un cargo puntual“. No obstante, destacó, “hoy empieza un nuevo ciclo, un nuevo gobierno al que esperamos que le vaya bien por Chile, y no me parece que estemos en este tipo de discusiones que debiésemos resolver, desde mi punto de vista, a puerta cerrada“.

En detalle, Hoffman señaló que “la decisión que tomaron nuestros senadores en conjunto con los de Evópoli nos parece muy acertada (…) de partida, los votos no existían para el senador Ossandón“, dijo, subrayando que “este es un pacto que nos permite dar gobernabilidad al país desde el Senado“. A su vez, remarcó que “el sector está esperando una actitud más constructiva, más optimista, no puede ser que estemos agarrados de las mechas por los medios, por un cargo puntual“.

Consultada por los liderazgos que proyecta su partido, Hoffan sostuvo que “el rol de la UDI será potenciar liderazgos que puedan surgir”, sin dejar de destacar las figuras de Bellolio, Macaya y Matthei. En cuanto a las voces como las del ex precandidato presidencial Mario Desbordes, quien aseguró que el ex presidente Sebastián Piñera se postularía a las próximas elecciones, Hoffmann contestó que “estoy muy agradecida del gobierno de Sebastián Piñera, pero me gustaría que hubiese una renovación del sector“.

Finalmente, sobre el nuevo espacio que tiene el Partido Republicano en el Congreso, la ex diputada sostuvo que “son una fuerza electoral importante” y que “hay valores en común, aunque yo tengo un estilo un poco más dialogante”, agregando que “no descarto una alianza, pero hoy no estamos pensando en eso”.