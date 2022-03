Pasado el mediodía de este lunes, a las afueras del ex Congreso Nacional donde trabaja la Convención Constitucional, se produjo la agresión por parte de una mujer hacia el convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza.

Utilizando la pañoleta celeste del movimiento “provida“, la mujer fue captada siguiendo a Barraza y diciéndole algo entre risas que no alcanza a ser escuchado en el registro. Acto seguido, utilizó la bandera chilena que llevaba para ahogarlo cubriendo su cabeza durante algunos segundos, retirándose entre más risas y siendo interceptada por un carabinero, que comenzó a hablar con ella, diciéndole “no lo haga“. El video no muestra lo que sucedió después con la mujer.

En horas de la tarde, las redes sociales viralizaron la persona que ejerció la agresión participó en la franja de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en su campaña para el rechazo del plebiscito que finalmente consagró el proceso constituyente. El video, disponible en Youtube, data del 20 de septiembre de 2020. En él, la mujer que se presenta como Helcia Briones, manifiesta ser de la comuna de Puente Alto y trabajar haciendo respostería desde su casa.

Más adelante en el registro, además de manifestar su voto hacia el rechazo, relata cómo debió renunciar a su trabaja producto de un cáncer que padeció y que, luego del estallido social, su nueva fuente de trabajo se vio afectada, lo que la habría perjudicado para reunir dinero para sus medicamentos.

“Que mejor que yo, empatizar con una mejor salud para todos nosotros, pero sé que eso no pasa por una nueva Constitución“, señala, agregando “Chile, yo te quiero“.

Fue el mismo Barraza quien difundió también el video a través de su Twitter, indicando que “hoy fui agredido por los fanáticos de la ultraderecha, los que profesan la intolerancia y el odio”, agregando que “esto no me amedrenta, al contrario, me refuerza a seguir construyendo un país sin fanatismos“.

Pasadas las 16:00 hrs. la coresponsal de CNN Chile en la Convención, Josefina de la Fuente, informó que, tras conocerse la participación de esta mujer en la franja UDI, Marcos Barraza pidió un pronunciamiento del partido respecto a la agresión que recibió en plena vía pública: “Yo esperaría que el partido y el presidente de la UDI lo repudiara“, dijo.