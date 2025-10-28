La oposición ingresó formalmente la acusación constitucional en contra de Diego Pardow
28.10.2025
- Un empate en primera vuelta entre Jeannette Jara y José Antonio Kast arrojó la última encuesta CEP. Ambos candidatos obtuvieron un 23% en las preferencias dejando atrás a Evelyn Matthei con 13%, a Franco Parisi con 8% y Johannes Kaiser con 6%. En cuanto a segunda vuelta se imponen los candidatos de derecha por sobre la carta oficialista.
- El biministro de Energía anunció un acuerdo con las generadoras para devolver los montos cobrados en exceso en las cuentas de la luz. Sin embargo, horas después las compañías negaron dicho pacto y aseguraron que solo comunicaron al ejecutivo la disposición a corregir el error tarifario en el Congreso. Mientras tanto, la oposición ingresó formalmente la acusación constitucional en contra del ex titular, Diego Pardow.
- La Delegación Presidencial de la región Metropolitana confirmó que el funeral de Krishna Aguilera no será considerado de alto riesgo, esto luego de que el cuerpo de la jóven, que estuvo desaparecida por 22 días, fuese encontrado este fin de semana en Calera de Tango. El Gobierno aclaró que para el funeral se harán las coordinaciones con Carabineros para contar con los dispositivos preventivos.
- Los mercados celebraron el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas de Argentina. Los resultados sorprendieron tanto a la oposición como al oficialismo. Milei aseguró que contará con el Congreso más reformista de la historia y confirmó que no va a realizar cambios inmediatos en su gabinete.