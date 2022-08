Los primeros recuerdos de Juan Manuel Zolezzi son de Valdivia, específicamente del terremoto de 1962. Con solo ocho años vio cómo la tierra literalmente se tragaba a la gente, su casa quedó en el suelo y su familia en la calle. Sin embargo, el temple que adquirió ese día lo ha acompañado para toda la vida.

A los 17 años entró a estudiar Ingeniería Civil Eléctrica a la sede de Valdivia de la Universidad Técnica del Estado (UTE). No tenía recursos para llegar a la capital, pero solo dos años más tarde –y gracias a sus buenas notas- pudo trasladarse en marzo de 1973 a la Casa Central en Santiago .

Tras una época difícil, logró especializarse en temas energéticos y, desde entonces, la universidad ha sido parte de su vida, no solo como alumno y profesor, ya que a partir del año 2006 también como su rector.

Fue testigo de la revolución pingüina, debió enfrentar el terremoto del 2010 y las marchas universitarias del 2011, donde él mismo marchó junto a los estudiantes de su casa de estudios. Durante ese tiempo lo roció el zorrillo, debió enfrentar tomas sucesivas y le quemaron el auto, pero nunca ha perdido la paciencia.

Defendió que la educación debía ser sin lucro y le tocó comenzar a implementar la gratuidad. En 2020, en plena pandemia, logró los siete años de acreditación para la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y este 2022 deja la rectoría que ocupó por cuatro períodos consecutivos.

En entrevista con CNN Íntimo, Juan Manuel Zolezzi Cid conversó, entre cosas, sobre sus años como rector de la Usach y lo que vivió en 1973. Además, reflexionó sobre la propuesta constitucional que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre: “yo como ciudadano estoy por el Apruebo“, confiesa.

El fin de una era

Esta semana Zolezzi dejó de ser la máxima autoridad de la Usach, cargó que ejerció durante cuatro periodos consecutivos, desde 2006 a 2022. “Me voy muy tranquilo, con mucha satisfacción. Hoy la universidad está acreditada por siete años en todas sus áreas, lo que significa un reconocimiento a su calidad y excelencia”.

“Somos la universidad de la inclusión, hemos estado al lado de Chile en todo su recorrido, desde el inicio, como escuela de Artes y Oficios, después enalteciendo lo que hizo la UTE y hoy lo que ha hecho la Usach”, agregó.

El ingeniero de profesión reconoce que deja “contento” el cargo que realizó por años, ya que “además hay un grupo extraordinario de gente que se desenvuelve al interior de esta casa de estudios y que pretende lograr éxitos importantes para su comunidad”.

Por otra parte, destaca el valor de la diversidad al interior del plantel educativo. “Hay estudiantes que tienen muchos recursos u otros que tienen muy poco. Predominan los que tienen pocos recursos, ya que más del 50% o 55% de nuestros alumnos estudian con gratuidad“.

“Efectivamente, somos una universidad que atiende a un sector bien especial, pero la gracia de estar en un campus único es que nos permite a nosotros tener esta especie de país completo y poder intercambiar experiencias entre cada uno de ellos“, añade.

Zolezzi resalta los beneficios que tuvo la gratuidad para la casa de estudios: “Mejoró los procesos de recaudación de pago porque la gratuidad la entrega el Estado y no los estudiantes que tienen que estar pagando permanentemente. Entonces, mejora la morosidad. Desde ese punto de vista, nosotros no nos sentimos perjudicados por ella”.

Respecto al actual Gobierno, el ex rector reconoce que está “contento en general, ya con el presidente Boric se estableció un acuerdo o un implícito planteamiento de que había dos cosas importantes: la educación y la inversión en ciencia y tecnología, que se estableció que tenía que llegar a su período del 0,3 al 1%”.

Sobre el plebiscito de salida, confiesa que va por la opción Apruebo. “Lo realizado por la gente de la Convención (…) amerita que lo consideremos como un trabajo bien hecho, independientemente de que habrá personas que ideológicamente digan que no corresponde, pero yo estimo que se avanza”.

En cuanto a las prioridades en el proyecto constitucional, afirma que “la salud, educación (…) y también el hogar o pensiones son una prioridad. Cuál será primero dependerá de si efectivamente una reforma tributaria es la adecuada y si se hace en los términos que corresponde. Yo pienso que los que ganan más tiene que pagar más desde el punto de vista de los impuestos“.

—¿Cómo ha visto la evolución política de ese grupo de dirigentes estudiantiles que hoy dirige el país?

—Mi impresión es que ellos no tenían la intención. Eso viene después cuando se empiezan a debilitar los movimientos estudiantiles (…) y ellos ahí como que buscan una arista más política y viene el tema de los parlamentarios, diputados y otros que se mantienen en forma más independiente.

Para Zolezzi, los cargos que ostentan hoy es “consecuencia de un camino y creo que hace bien que haya gente joven y yo he visto bien al presidente Gabriel Boric. O sea, errores se cometen todos los días y a cada rato, y más con gente que está recién partiendo”.

Nueva realidad

En marzo de este año, la Usach regresó a las clases presenciales tras varios semestres realizados de manera virtual a causa de la pandemia. “Al principio fue difícil. Cosas que notamos cuando volvimos es que había mucho cansancio en académicos, funcionarios y estudiantes. Hay mayor demanda también de salud mental”.

En los últimos años, la universidad, al igual que otras del país, se ha debido ajustar a las nuevas demandas de los y las estudiantes, siendo una de ellas la educación no sexista. “Nosotros hemos tenido un trabajo sistemático en el tema de género“, cuenta Zolezzi.

Según el ex rector, fueron una de las primeras casas de estudio en constituir un “grupo focal de género, luego un departamento y una dirección de género en el cual estamos permanentemente trabajando los temas y capacitando profesores (…) Nos falta mucho por avanzar, pero creo que estamos en buen pie“.

—¿A usted el lenguaje inclusivo le sale natural?

—Me cuesta. En el último paro lo vi mucho más patente. (…), pero nunca me obligaron, yo usé mi español y castellano sin mayor dificultad. Eso sí me acostumbré a decir todas y todos; decir todes me cuesta porque no estoy acostumbrado. No sé si lo voy a llegar a aplicar según día”.

Marzo de 1973

Zolezzi ingresó en marzo de 1973 a la entonces UTE. El 11 de septiembre recuerda que fue a clases como cualquier día, hasta que todo sucedió: “Salimos y estaba copada la universidad por la Armada, tenía todo rodeado. Al empezar a salir del edificio nos dijeron ‘a tierra’ y se sentían disparos a nivel más alto. A punta y codo salimos todos afuera”.

“Yo no conocí de los hechos en detalle que ocurrieron en la universidad el 12 de septiembre porque no había información, pero efectivamente muchas personas fueron tomadas aquí y llevadas caminando hasta el Estadio Chile, donde fueron torturadas o ejecutadas“, añade.

Ya como rector quiso entregarle el título de manera póstuma a los estudiantes que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados. “Fuimos la primera casa de estudios que lo hizo. Realizamos una ceremonia de entrega de título y para mí ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida“, relata.

“Ver a esas familias agradecerte por algo que tú estabas haciendo, que era entregar un papel, pero que era un símbolo de la persona que no estaba y recibir por ellos el título, fue un momento muy bonito. Todo el mundo iba en lágrimas al abrazo con el rector”, cerró.