Hugo Herrera, académico de la Facultad de Derecho de la UDP, se refirió a la carrera presidencial tanto en la oposición con Gabriel Boric y Daniel Jadue, como en el oficialismo con Joaquín Lavín, Mario Desbordes, Ignacio Briones y Sebastián Sichel. “Si uno mira las elecciones de constituyentes los resultados son sorprendentes, pero en las de concejales uno puede ver la vitalidad de un partido político y los resultados son más parecidos a los de cualquier elección. No parece haber cambiado tanto el escenario”, comentó. Junto a esto, indicó que “lo del anuario de Jadue me parece un asunto de segundo orden, pero a lo que sí le doy importancia es al planteamiento de crear una especie de consejo ciudadano que tutele los medios de comunicación. Esto, más sus medidas sanitarias y las económicas, que lo hacen parecer más Aladdino que un candidato, son errores no forzados que le van impedir a calar hondo en los sectores de centroizquierda”. Por otra parte, en la centroderecha “existe una disputa entre los fácticos, los economicistas, y el discurso más político: uno que puede ponerse de acuerdo con la centroizquierda y darle estabilidad al país o la posición de trincheras, los Kast, los que se sienten cómodo con el 22%”. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó el centenario del PC de China.