El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reconoció por primera vez que pudo haber realizado comentarios de carácter sexual inadecuados.

En una primera instancia, la autoridad había negado las denuncias de acoso sexual interpuestas por dos ex colaboradoras, no obstante, durante la tarde de este domingo pidió disculpas y señaló que sus palabras podrían haber sido mal interpretadas como un coqueteo no deseado.

A su parecer esto se debía a su carácter juguetón, pero descartó haber hecho propuestas inadecuadas a alguien.

Lee también: Reino Unido inició una búsqueda de la primera persona infectada con la variante brasileña del COVID-19

Cuomo enfrentó la semana pasada acusaciones de Lindsey Boylan, una ex funcionaria estatal de desarrollo económico que aseguró que este la acosó en varias ocasiones entre 2016 y 2018, en un momento dado, dándole un beso en los labios no solicitado en su oficina de Manhattan.