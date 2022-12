En una nueva edición de CNN Magazine, Viviana Encina, conversó con la reconocida cantante Gloria Simonetti, sobre su cover con el artista Silvio Rodríguez y también abordó la situación del género urbano, en el cual señaló que le agrada la música del cantante Pailita y DrefQuila y agregó “las letras me parece muy inteligentes, porque ellos hablan de lo que están viviendo. Hace un tiempo atrás está en donde esta nueva generación, quizá se fue hacia un camino que era muy pasado para la punta en cuanto a las letras, y eso lo encontraba que estaba de más porque el talento lo tenían igual para hacer buenas letras” y sobre su incursión con la música urbana destacó que “Más adelante me gustaría hacer un trap, es algo que me llama profundamente la atención porque es una composición que tiene dos formas, como dos canciones en una” y confesó que le gustaría colaborar con DrefQuila.