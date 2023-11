El geofísico de la Universidad Católica de Temuco explicó en CNN Tiempo qué se entiende por laguna sísmica, señalando que “es cuando no tienes terremotos importantes en un lugar porque las placas tratan de desplazarse respecto a una y la otra, pero no lo consiguen. Entonces, no existen muchos sismos”. En ese contexto, ejemplificó que “no se ha liberado toda la tensión y una de las zonas donde menos se ha vibrado es justamente frente a las costas de la Región de Valparaíso. Hoy es una zona que se puede generar un terremoto y un tsunami”.