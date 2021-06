El abogado constitucionalista y constituyente electo por el distrito 10, Fernando Atria, se refirió a cómo debiese operar la Convención Constitucional una vez comience a sesionar. “La CC tiene que tomar una decisión sobre su reglamento, que es su modo de operación, y esas decisiones son propias de la Convención. Están surgiendo distintas ideas de qué debiese tener ese reglamento y sugeriría que esas ideas fueran tomadas en su mérito, en vez de poner el grito en el cielo por algunas de ellas”. Ante las voces que plantean que la CC es soberana y pueda establecer su propia normativa, Atria declaró que “plantear cosas no es decidir nada, imponer nada, surgirán diversas propuestas y me parece que hay algo de exageración en gritar ‘no, eso no puede mencionar’ ante una u otra sugerencia. Deberíamos tomar la discusión un poco más calmada”. En el análisis internacional, Raúl Sohr se refirió al viaje de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris a México y Guatemala.