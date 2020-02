Una falla en el sistema de conteo de votos en Estados Unidos retrasó el resultado de las primeras primarias demócratas del año en Iowa.

De acuerdo con información de las campañas de algunos candidatos de oposición, una aplicación adquirida para entregar los resultados colapsó, por lo que los votos del papel no cuadraron con lo registrado en este sistema.

Uno de los inconvenientes es que es un sistema que está pensado para ser usado en otras primarias para elegir al candidato demócrata a la presidencia. Este problema alimenta las teorías conspirativas de manipulación electoral.

En tanto, Donald Trump ya dijo que el proceso de su oposición era un desastre.

“Este sistema es muy seguro, eso me encanta. Tienes al director del grupo que no es la gente que representa a un candidato, sino que son del Partido Demócrata en Iowa, por lo que han sido entrenados. Ellos tienen un teléfono celular al que le fue asignado y los resultados llegarán ahí, esos resultados llegan con un código de seis dígitos. Es muy seguro porque nadie más puede tenerlo a menos que consiga esas dos cosas. Es una aplicación muy buena“, dijo Andy McGuire, ex jefa del Partido Demócrata en Iowa.

No se trataría de un hackeo ni de la intervención de ningún país. Todo apunta a que la codificación de la aplicación fue lo que falló, es lo que ha dicho el Partido Demócrata.

La frustración fue general entre todas candidaturas y campañas de ese partido ya que ven estas primarias son el reflejo de lo que puede pasar en el resto del país.

“Tenemos preocupaciones reales sobre la integridad del proceso, pienso que hubo fallas importantes en las primarias que debería preocuparnos por los votantes. Está la falla de la aplicación que se estaba usando para entregar los resultados”, dijo Kate Bedingfield, jefa de campaña de Joe Biden.