En un nuevo capítulo de Última Mirada, conversamos con el senador y exmilitante de Republicanos Rojo Edwards sobre su salida del partido junto a un grupo importante de miembros y los fundamentos detrás del “cambio de discurso” que acusa a meses del plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

“Hay muchos republicanos desconcertados porque lo que pasa es que el partido. Cambió completamente el discurso en muy poco tiempo. Cuando vi a muchos integrantes diciendo que este texto ‘va a dar pega’, ‘va a resolver la seguridad’, ‘va a resolver la inmigración’, me pregunté: ‘¿No éramos nosotros los que decíamos que las constituciones no resuelven las urgencias sociales?‘”, criticó. Revisa todo su testimonio en el video.