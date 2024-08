EN VIVO | Nicolás Massú y Fernando González conversan con Matilde Burgos en un nuevo CNN Íntimo

En un nuevo capítulo de CNN Chile, Matilde Burgos conversó con Nicolás Massú y Fernando González sobre su épica victoria en los Juegos Olímpicos de Atenas 2024.

La medalla de oro obtenida en París 2024 por la tiradora Francisca Crovetto hizo que los chilenos volvieran a recordar una sensación muy querida: la de ganar la tan deseada presea dorada en la cita de los cinco anillos.

El triunfo de la chilena trajo a las memorias de las personas aquella épica hazaña alcanzada hace ya dos décadas por los tenistas Fernando González Ciuffardi y Nicolás Massú Fried en los Juegos Olímpicos de Atenas 2024.

Primero, Massú y González lograron obtener las medallas de bronce y oro, respectivamente, en singles, para luego lograr conquistar la presea dorada en dobles tras derrotar en un infartante partido a los alemanes Rainer Schüttler y Nicolas Kiefer.

Hoy, los dos tenistas siguen brillando con luz propia y su influencia traspasa las líneas de la cancha, todo esto mientras la memoria de sus triunfos en Grecia sigue más viva que nunca en el corazón de los chilenos, como un testimonio de sus extraordinarios talentos.

¿“20 años no es nada”?

“Veinte años no es nada”, canta Carlos Gardel en su canción Volver y tanto para Massú como para González el sentimiento es el mismo. “20 años no es nada, pasa rápido el tiempo (…) yo estoy siempre muy agradecido de que (el triunfo en Atenas) se recuerde tanto, con ese cariño y admiración”, afirma “El Nico” en CNN Íntimo.

“Con Fernando nos conocemos desde que éramos muy niños, a los 10 años empezamos a jugar mundiales, sudamericanos, por Chile y después lograr todo lo que hicimos, sobre todo ahí en Atenas. Aparte del logro mismo, es el esfuerzo, las horas de lucha, el mensaje que se entrega a tu país y la gente que te está siguiendo”, agrega.

“Nosotros entregamos el 100%, creíamos en lo que podíamos hacer”, complementa, mientras que Fernando afirma que, para él, las dos décadas que han pasado desde la medalla de oro en Atenas 2024 se sienten “normal”, ya que “al final los años van pasando, uno va recordando y lo ve de otra manera, pero (siempre) muy feliz”.

—¿Ustedes los dos eran igualmente disciplinados porque se conocen de chicos?

—Nicolás: fue una linda conexión que tuvimos desde chicos, nuestras familias también son muy amigas, fuimos quemando etapas juntos y viajando. Muchas veces en televisión se ven los triunfos, pero también hubo derrotas que nos marcaron. Nosotros queríamos ser tenistas, soñábamos con llegar arriba y sabíamos que a veces teníamos condiciones adversas.

—¿Cómo recuerdan Atenas?, ¿cómo llegaron?

—Fernando: el Nico había ganado, estaba feliz, mientras yo estaba muy triste (por perder) y estábamos durmiendo a un metro de distancia. Yo me tuve que ir antes a jugar (por el bronce), estaba súper decepcionado, pero pude ganar y fue una enseñanza gigantesca en menos de cuatro horas. Fue una carga física y emocional súper grande.

—¿Nunca se les pasó por la cabeza botar el doble para estar en mejores condiciones para singles?

—Por ningún motivo, nosotros íbamos a ir hasta el final en todo; en singles, dobles y lo que fuera. Sabíamos la opción que teníamos y aparte nosotros nos complementábamos muy bien. A veces pasaban 4-6 meses que no jugábamos en el circuito juntos porque le dábamos más dedicación al single, pero nos conocíamos de tan chicos que de repente bastaba con mirarnos, hablar cinco minutos antes del partido y sabíamos cada uno lo que tenía que hacer.

—¿Qué pensaron en ese momento?

—Nicolás: cuando tenía cinco años yo estaba viendo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (Estados Unidos) en 1984, mirando a todos los deportistas famosos, pensando que un día quería estar ahí y después efectivamente estar ahí. Es una cosa difícil de creer, pero al final nosotros pasamos por tantas etapas a lo largo de nuestra carrera que vamos entendiendo que todo es posible si tú te esfuerzas, si crees en ti y si haces las cosas bien.

—Novak Djokovic lloró después de ganar el oro en estas olimpiadas a pesar de haberlo ganado todo.

—Nicolás: Te diste cuenta cómo después él, lo primero que hace tras ganar, es sacar la bandera de Serbia y mostrarla a todo el mundo, porque eso es lo que nosotros también sentimos, es el patriotismo de defender a tu país, de querer hacerlo bien. En los Juegos Olímpicos no hay dinero, no importa el ranking, da lo mismo cómo llegues, tú quieres hacerlo bien, que toda la gente esté feliz y hacer feliz a un pueblo.

—¿Qué privilegiaron siempre ustedes; representar a Chile o los torneos?

—Fernando: hay costos y beneficios (…). De repente el calendario se te aprieta y hay que priorizar ciertas cosas, pero siempre para nosotros fue un orgullo gigante, ya que es algo muy importante representar a nuestro país. Para nosotros era un motivo de orgullo, de motivación, sabíamos que la gente lo valoraba de esa forma y sentíamos el apoyo incondicional donde estuviéramos.

—Nicolás: Sí, es un tema de lo que te enseña tu familia también. Mi mamá me ponía la bandera en el bolso a los 10, 11 años por si llegaba a ganar para poder mostrarla. Te da una fuerza interior enorme y representar a Chile es una de las motivaciones más grandes que he tenido en mi vida. Hoy sigo como capitán, me gusta y es mi pasión número uno.

—¿Se les subieron los humos a la cabeza?

—Fernando: Igual dentro de todo, yo creo que te va preparando tu carrera, lo que vayas viendo, los buenos y malos ejemplos. Creo que siempre son igual de importantes para ir sacando lo mejor al limpio (…) yo nunca lo sentí como tal (que se subieran los humos).

—Nicolás: La carrera del deporte, y de tan chico como nosotros, te va preparando, así como el entorno familiar, la educación y el también entender que esto es un proceso, que a veces uno está arriba y a veces abajo (…). Nunca me creí el peor del mundo cuando me fue mal ni el mejor cuando me fue bien, trataba siempre mantener una estabilidad emocional porque sabía que eso me iba a ayudar y también yo quería conseguir más cosas y para eso uno debe ser humilde, escuchar a los que saben más y escuchar a tu equipo que tiene muchas más experiencia.

—¿Cómo fue cuando se retiraron?

—Nicolás: cuando tomé la decisión estaba completamente seguro por distintas situaciones que venía viviendo en los últimos meses o años y era el momento. Después yo sabía que quería ser entrenador, quería ser capitán de Copa Davis y fue rapidísimo. En esta etapa de mi vida soy igual de feliz que como estaba como jugador, no las comparo, la felicidad sigue estando intacta.

—Fernando: Me costó tomar la decisión, fueron muchos meses en los cuales no hable con tanta gente porque todos tenían una opinión distinta con sus opiniones propias cada uno, decía me retiro o no y mi mente bloqueaba ese pensamiento, hasta que noté que ya no estaba haciendo las cosas como debía hacerlas y eso es independiente del resultado.