La cantante chilena Anto Bosman participó en una entrevista a profundidad en un nuevo capítulo de CNN Magazine, donde entregó detalles de su primer EP “Luna en Sagitario”. “Los colores, el número de canciones y todo está súper pensando en mi carta astral (…) la idea de este disco es mostrar mi esencia en cinco canciones”. La intérprete también abordó el origen de otra de sus pasiones, el teatro: “Para mí siempre fue el teatro musical, que mezcla perfecto el canto, el baile y la actuación que son las tres cosas que más amo en la vida, por eso me dediqué a la actuación”. Finalmente, adelantó que quizás su primer show “podría llegar a ser en febrero en Valparaíso”, aunque no quiso especificar una fecha en particular.