La directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, Yerka Yukich, conversó con Agenda Económica sobre el CyberDay 2022. “El año pasado, el CyberDay de mayo fue récord de venta. Eso se dio claramente influido por los retiros del 10% y además que había muchas cuarentenas, por lo tanto, las personas estaban más en sus casas y las compras las hacían a través de comercio electrónico. En esta oportunidad, dada la afluencia de público de los distintos comercios y que no es tan circulante y las alzas de precios, que ha habido por la inflación, nosotros esperamos no superar o superar levemente lo que fue Cyber Monday pasado, que fueron US$ 433 millones. Creemos que va a ser cercano a esa cifra”, afirmó.