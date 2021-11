Más de US$ 8 mil millones necesita Latam Airlines para evitar la quiebra. Así lo grafica la propuesta de reestructuración financiera que presentó la empresa a la corte del distrito sur de Nueva York.

Los recursos se obtendrán emitiendo nuevas acciones, bonos que se conviertan en acciones y también pidiendo préstamos. En conversación con Agenda Económica, el gerente general de Latam, Roberto Alvo, precisó que este plan “genera apoyos suficientes para que la compañía pueda salir del capítulo 11 con una estructura financiera sólida y una estructura operacional sólida”.

Asimismo, aseguró que este plan también contempla el pago de deudas de la compañía y dijo que “necesitamos capitalizar la compañía y tener los recursos suficientes para poder continuar con nuestras operaciones“.

“Este plan nos deja con un nivel de deuda mucho más bajo de lo que teníamos en la pandemia, aproximadamente US$ 7 mil millones, y con una liquidez de US$ 2.500 millones. Nunca hemos tenido un nivel de liquidez tan importante y eso nos asegura poder desarrollar nuestro plan de negocios, poder crecer, poder aprovechar oportunidades hacia el futuro y poder navegar con tranquilidad durante esta crisis que todavía no termina”, agregó.