La startup chilena Datascope resultó como una de las 23 compañías ganadoras del Latino Founders Fund que entrega el programa Google for Startups. Nicolás Serrano, CEO de Datascope, comentó a Agenda Económica: “Por el dado más práctico, nos ponen US$ 152 mil y aparte US$ 350 mil más en créditos. Te abre una red de empleados de Google que nos pueden ayudar en distintas temáticas, entonces, tenemos ahí agenda directa a cientos de googlers para conversar temas muy específicos, temas de marketing, de cómo crecer la cultura, el equipo, que ellos ya lo han vivo con gran éxito”.

Esto “nos abre una puerta que tal vez es mucha más valiosa que la plata que nos otorgan”, añadió.