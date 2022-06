El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, dijo que para la implementación del tren que conecte las ciudades de Santiago y Valparaíso, este “deberá tener un subsidio” para que “alcance para todos”.

Tras la presentación de los nuevos integrantes del Consejo de Concesiones de la secretaría de Estado, García dijo en entrevista con Agenda Económica de CNN Chile que es fundamental que dichos expertos traten “fundamentalmente proyectos viales”. En ese sentido, explicó que “es casi el 80% de los proyectos y que fueron los primeros que se desarrollaron, pero hoy día también se están evaluando otro tipos de proyectos”.

“Desde proyectos de aeropuertos, que son muy significativos con la red de aeropuertos a nivel nacional, tenemos proyectos de hospitales, de cárceles, de algún tipo de infraestructura de servicio público y hoy día, además, estamos impulsando una nueva cartera de transporte público sostenible en diversas ciudades del país, como teleféricos, tranvías y, bueno, el tren Santiago-Valparaíso que también estaría dentro de la cartera”, agregó.

Bajo ese punto, el ministro sostuvo que la invitación que se les hizo al consejo es que “nos ayuden a repensar este modelo de asociación público-privado”, y añadió: “Este es un modelo que ha cumplido 30 años con aciertos, pero también con errores, y ese aprendizaje queremos llevarlo para pensar los futuros 30 años de la asociación público-privada. Con un mayor rol del Estado, pensando en infraestructura que sea sostenible para el medio ambiente, pero también infraestructura que sea más amigable con las ciudades, con tener ciudades sostenibles que tengan un mayor cuidado con las personas que viven en los barrios y con una participación ciudadana temprana”.

De esta forma, García mencionó que “para poder pensar este sistema, creemos que no basta con hacerlo nosotros solos en el ministerio. Tenemos que hacerlo con personas con una vasta experiencia en esto, y este consejo, la invitación que le estamos haciendo, además de analizar proyectos puntuales, es pensar cómo la infraestructura del siglo XXI es una infraestructura que da cuenta de las necesidades de la ciudadanía”.

“Proyectos que nos ayuden a tener un desarrollo distinto”

Respecto a la rentabilidad de los proyectos, el ministro comentó que es importante considerar que “todos los aspectos que pueden ser relevantes en un proyecto, no solamente su rentabilidad económica –que es una de las variables-“, así como también “el impacto que va a tener. Pero, sobre todo, no pensar concesiones como un listado de proyectos aislados que no conversan entre sí”.

“Lo que estamos pensando son proyectos que nos ayuden a tener un desarrollo distinto del país”, continuó.

En ese sentido, el secretario de Estado fue enfático en señalar que “cuando una obra es pública, no necesariamente tiene que ser rentable económicamente. Para eso solamente, está el sector privado y las empresas privadas”.

“La rentabilidad que busca el Estado es darle un equilibrio económico, pero también una rentabilidad que tiene que ver con cómo desarrollamos mejor nuestras ciudades, cómo conectados lugares que hoy día no están bien conectados, cómo le entregamos a la ciudadanía un viaje con mayor confort, que finalmente es el anhelo que tiene la ciudadanía: que se les trate con mayor dignidad”, expresó.

“El tren cumple muchos de esos propósitos, porque nos permite entregar una conectividad sostenible en el tiempo, pero, además, sostenible medioambientalmente y que puede conectar lugares que hoy día pueden sentirse marginados del desarrollo o que pueden generar oportunidades económicas y sociales que, hoy día, no estamos alcanzando”, sentenció.

Ante la crítica de supuesta inviabilidad económica del proyecto del tren Santiago-Valparaíso que mencionó el ex presidente del directorio de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) Pedro Pablo Errázuriz, el ministro respondió: “Hay muchos proyectos de concesiones que tienen subsidios del Estado que no son autónomos. Ese subsidio se entrega porque las virtudes que tienen ese proyecto son mucho mayores que lo que se puede pagar por el propio peaje”.

De este modo, enfatizó García, en el caso de dicha iniciativa, “si queremos un tren que alcance para todos y todas, que tenga un pasaje accesible, deberá tener subsidio, pero también deberá tener otro tipo de virtudes que hoy día, probablemente, él (Errázuriz) no estaba considerando”.