En medio de las jornadas de votación del proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados, el presidente de la Comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS), dijo en Agenda Económica: “Yo tengo la impresión de que todos aquellos parlamentarios que se definen progresista van a apoyar sin ningún inconveniente la reforma tributaria. Me sorprendería que no lo hicieran, y solamente si los diputados progresistas -desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista- votamos todos a favor de la reforma tributaria, están los votos. No son necesarios los votos del Partido De la Gente. Ahora, yo espero que ellos, si son concordantes con el discurso que tienen, debieran sumarse también a la reforma tributaria”.