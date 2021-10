En una nueva edición de Agenda Económica, el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, se refirió al proyecto del cuarto retiro de pensiones que fue aprobado en la comisión de Constitución y que pasará a la Sala de la Cámara Alta la próxima semana. Según precisó, la aprobación de la iniciativa aún es incierta, pero existe cierta tranquilidad en el mercado que apuntaría a que este proyecto no se aprobaría. “Si miramos el dólar cerró por arriba de los $823, hoy cerró con $803. Las tasas de interés llegaron a 3,5 UF después de haber subido 400 puntos básicos, lo que es un efecto muy fuerte. Pareciera que todavía es incierto y más bien el mercado pudiera estar leyendo que, finalmente, se termine no aprobando ese cuarto retiro y ha hecho que los efectos se hayan ido calmando, y eso es clarísimo cuando dicen que estos retiros no afectan al mercado, porque la mejor prueba es esa”, dijo.