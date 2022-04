El diputado independiente Carlos Bianchi argumentó en Agenda Económica por qué apoyará el proyecto que busca un nuevo retiro de los ahorros previsionales y no la alternativa del Ejecutivo. “El quinto retiro de verdad, el quinto de la gente, simplemente lo voy a respaldar, porque hay realidades que hacen que al no haber propuestas concretas por parte del Gobierno más allá de US$3.600 millones, que son tremendamente significativos, pero que no abarca un universo completo, lo que hay que hacer simplemente es ir y acudir al rescate de la situación por la que atraviesan miles de hogares en nuestro país”, sostuvo.