El analista senior de Libertex, Ángel Rubilar, comentó en Agenda Económica que, bajo las condiciones económica actuales, el precio del dólar no debería llegar a los $900 en el primer semestre de 2023. La última semana se ha registrado una baja en el valor de la divisa, lo que según el especialista es producto de un “efecto dominó” del panorama a nivel global. “Debiéramos esperar, por lo menos, un primer trimestre donde no debiésemos ver $940 ni $920; deberíamos mantenernos en máximo $880 por las condiciones actuales. Hay que esperar qué tan profunda sea la recesión (en Chile) del primer trimestre, pero no deberíamos ver precios superiores a ese nivel”, sostuvo.