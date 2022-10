Ante la expectación por la reelección de Xi Jinping como presidente de China, Andrés Bórquez, coordinador de Estudios Chinos de la Universidad de Chile, comentó en Agenda Económica parte de los aspectos que ya se han dado a conocer por dicho país y cómo esto puede afectar a la economía mundial: “Se utiliza en términos económicos el concepto de prosperidad común (…) y en esa lógica, lo que se observa es una mayor integración de las zonas interiores que no han sido suficientemente desarrolladas y también desde ahí priorizar no solo los aspectos económicos, sino que también ligados al desarrollo. En esa línea, podemos decir que al considerar estas zonas intermedias que no tienen desarrollo, significa que China va a seguir demandando materias y una serie de insumos que necesita para poner mantener el desarrollo de su nación”.