El director del Centro de Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos (CiSGER) de la Universidad del Desarrollo (UDD), Álex Godoy, sostuvo en Agenda Económica que la escasez hídrica y su impacto en los sectores productivos en Chile afectará, entre otros factores, a la alimentación saludable del país. “No creo que en Chile haya un desabastecimiento, eso está muy lejano todavía, no obstante, lo que vamos a ver es que la cantidad, y obviamente la diversidad de alimento, va a disminuir y eso significa que vamos a tener que importar desde otras latitudes cosas que ya no vamos a poder producir en Chile”, sostuvo. Godoy explicó que la situación causará “que no solamente va a cambiar la canasta básica y sus precios, sino también tu balance nutricional va a cambiar, vamos a permutar alimentos. O sea, comer saludable, que es lo que nos gusta y que hoy está de moda, va a salir caro, y eso significa que va a afectar a gran parte de la población y se nos va a devolver en índices de obesidad, en tasas de diabetes y otros tipos de enfermedades que están relacionadas a la nutrición”.