(EFE) – El juez español Baltasar Garzón afirmó en entrevista con la agencia EFE que una victoria del Rechazo en el plebiscito del 25-O “sería una vuelta a las catacumbas”, además de un “retroceso evidente” que consolidaría los privilegios que han llevado al estallido social del país del que se acaba de cumplir un año.

El magistrado, conocedor de la realidad actual de Chile y del pasado marcado por la dictadura de Augusto Pinochet que él mismo investigó, destacó el momento “crucial” que vivirá el país en las votaciones donde se definirá si se aprueba o no la idea de redactar una nueva Constitución.

Garzón señaló que “lo primero que hay que tener en cuenta es que el Apruebo de la Constitución no concluye con la transición realmente. Es la llave para abrir la puerta de la verdadera transición”.

“Hasta ahora todo, todos estos años, ha estado amarrado primero por la dictadura, después por una Constitución que se hace en la dictadura y que deja todo muy amarrado para que se mantengan unas posiciones claramente neoliberales que no han abierto el camino hacia ese cambio necesario”, indicó.

En la misma línea, el juez hispano dijo que “después del plebiscito hay que redactar la Constitución. Hay que implementar el cambio político que la ciudadanía pide. No podemos olvidar que el estallido social, aunque también han influido otros factores, se hizo por fuera de los propios grupos políticos, por fuera de la política tradicional, e incluso en contra, por tanto, si se quieren ofrecer las mismas recetas que ya fueron rechazadas masivamente, vamos a estar en la misma situación. No cumplir con esa esperanza sería como decir que no, aunque se hubiese aprobado”.

A su vez, Garzón afirma que “la primera advertencia que hay que hacer a quienes dan por hecho que el Apruebo está garantizado es que hay que participar, hay que movilizar hasta el último momento y hay que explicar. La pedagogía de lo que significa esta votación en este momento histórico crucial es fundamental”.

“Que saliera un ‘no’ sería una vuelta a las catacumbas, un retroceso evidente, consolidar una serie de privilegios que son los que han llevado al estallido social. A mí no me gusta ser catastrofista, pero las consecuencias serían harto negativas”, indicó.

“La gran mayoría de chilenas y chilenos son de clase media. También hay mucha gente pobre, pueblos originales que tienen su voto. Nadie puede quedarse en su casa en un evento de estas características, porque si lo hicieran todos seríamos responsables”, apuntó.