Alberto Cardemil, ex subsecretario del Interior de la dictadura militar, reveló detalles de la jornada en la que debió entregar los resultados del plebiscito de 1988, en donde se impuso el NO en la consulta por una eventual continuidad del gobierno que encabezaba Augusto Pinochet.

En relación a si esa noche en el oficialismo existió la idea de no aceptar la derrota del SÍ, el otrora presidente de RN dijo en conversación con Bío-Bío Chile que “desconocer los resultados de un plebiscito limpio, claro, transparente, habría significado un golpe de Estado, una mentira, un fraude electoral, por lo tanto, otro gobierno de hecho”.

“Pero que quede claro, nunca oí a algún comandante en jefe o a funcionarios o miembros del Ejército la idea peregrina. A nadie se le pasó por la mente desconocer los resultados del plebiscito, era imposible. El sistema estaba hecho para no hacer eso”, reveló.

El ex diputado insistió sobre el mismo punto asegurando que “nadie planteó eso (desconocer los resultados). Lo que entiendo es que el ministro del Interior dijo que el SÍ había perdido, sacando una gran cantidad de votos y que eso, en el peor momento del Gobierno Militar, era importante de tener en cuenta. Eso es cierto”.

“A mí me gustaría eso mismo ahora, que si pierde el Rechazo, pierda con una gran cantidad de votos. Ese es un objetivo, porque eso produce un efecto de moderación, una imposibilidad de pasar la máquina. No es aquí la posibilidad de instaurar un Estado bolivariano, o’higginiano o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o del Frente Amplio. No, cuidado, este es un estado democrático que tiene una historia constitucional desde el año 1828″, manifestó.

Al ser consultado por si hubiera preferido no haber sido quien entregara los resultados del plebiscito, Cardemil dijo que “uno tiene que asumir los cargos que tiene que tener y hacerlo lo mejor posible. Lo que hice ese día, en conciencia del punto de vista que mi rol estuvo bien hecho y lo volvería a hacer”.

“Había que ponerle la firma a una derrota de la Junta de Gobierno, que abría un proceso de transición, perfectamente libre, tenía esa seguridad. Había que hacerlo y entregar el poder de acuerdo a lo que la Constitución mandaba. Lo mejor que hizo el Gobierno Militar, en materia de Plebiscito, fue dar alternativas precisas y nítidas”, señaló.

Sobre el actual proceso constituyente, el otrora parlamentario afirmó que “es un punto importante en la historia política, sea cuales sean las aprehensiones que uno tenga de como se llegó a este plebiscito. No hay muchos en Chile. Hay que afrontarlo en la forma más expedita, limpia y eficiente posible. Espero que funcione, ¿sobre la participación? Es una pregunta abierta, el voto es voluntario, los temores de la pandemia, sobre todo en regiones con una situación delicada, son reales”.

“Creo que ese punto, sobre todo en la constitución de mesa, porque la participación más riesgosa es la de vocales. Conociendo a los chilenos, creo que pasado mañana se van a levantar y van a tomar su decisión, dependiendo de lo que vayan viendo de la normalidad del día. Espero que no vote menos gente que en la última elección presidencial”, apuntó.