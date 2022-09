Durante la tarde de este sábado, previo al plebiscito constitucional de salida, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, realizó un nuevo balance respecto a la constitución de mesas para la votación de este domingo.

Al respecto, y según consignó Emol, Tagle informó que a nivel nacional se constituyeron 13.185 mesas de las 38.472 disponibles, lo que equivale al 34,27% del total.

Misma situación ocurrió en el extranjero, donde solo 112 mesas de 286 se constituyeron durante la jornada, representando el 39,16%.

Ante esta situación, el presidente del Servel señaló que “en muchos casos estos son vocales que ya han ejercido, así que entendemos que muchos no lleguen ya que llegan a constituir la mesa temprano en la mañana”.

Además, advirtió que “si no llegan mañana y no constituyen la mesa, obviamente serán denunciados y se arriesgan a una multa bastante más alta que no votar, que es entre 8 y 12 UTM”.

“Creo que se debe fundamentalmente a que son vocales que ya ejercieron casi todos en la vez anterior, porque sus nombramientos duran cuatro años y se repiten. Y por lo tanto, no asistieron. Pero estamos confiados en que mañana van a llegar y se van a constituir temprano“, indicó.